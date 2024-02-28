В Литве отменили концерт LP из-за худи с триколором

Певица удалила видео, но было уже поздно.

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Певице LP постепенно начали отменять концерты за поддержку России / Коллаж Главред, фото Instagram/iamlpofficial

Каунасская концертная площадка "Жальгирис Арена" объявила об отмене концерта певицы LP, которая записала видео с российским триколоров и поблагодарила российский фан клуб.

Певица, уже несколько раз выступавшая в Литве и имеющая там поклонников, пояснила в видео, что толстовка – это подарок от ее поклонников в России. Она также показала открытку, сказав, что подарок был сделан еще в 2020 году, когда концерты певицы были отменены из-за пандемии Covid-19, поэтому она получила подарок только сейчас, пишет rt.lt.

Интересно, что открытка была подписана 24 февраля, во вторую годовщину широкомасштабного вторжения России в Украину.

видео дня

Позже певица удалила видео, вместо этого запостила сториз, но не с извинениями.

Кто такая певица LP Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP — американская певица итальянского происхождения, автор-исполнитель. Она является автором песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других. Сольный проект — "LP" — стартовал в 2001 году, когда певица представила свой дебютный альбом Heart-Shaped Scar. Продюсировал его Дэвид Лоуэри. Перголицци - нетрадиционной ориентации и открыто встречалась с другими женщинами.

"Я так горжусь и благодарна своим поклонникам во всем мире, и я знаю, что в странах Балтии много украинских украинцев, и я бы хотела, чтобы мои украинские друзья знали, как сильно я вас поддерживаю. Я всегда поддерживала и люблю вас", - сказала певица.

Напомним, ранее певица поддержала Украину в ее героическом противостоянии в войне с Россией, на концерте в Варшаве. Певица не только подняла украинский флаг, а и написала теплое напутствие своим украинским поклонникам. В частности, певица подписала своим поклонникам украинский флаг. "Я люблю тебя, Украина. Вы смелые, красивые люди", - написала она.

Ранее она также примеряла вышиванку и сердечно благодарила украинцев за поддержку.

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