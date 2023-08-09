На онкобольную Заворотнюк свалилось новой испытание

Актриса Анастасия Заворотнюк не может получить доступа к лечению.

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Анастасия Заворотнюк с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая несколько лет борется с раком головного мозга, оказалась в новой неприятной ситуации.

По информации российского издания The Voice, у Заворотнюк нашли долг в размере 170 тысяч рублей. Из-за того, что он не был вовремя оплачен, счета звезды оказались заблокированы по решению налоговых органов.

Это, в свою очередь, означает, что у Заворотнюк фактически не осталось средств на лечение и она не может получить достаточное количество необходимых процедур и лекарств.

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РосСМИ также сообщают, что основным добытчиком в семье Заворотнюк был ее муж, фигурист Петр Чернышев. Однако в последнее время стала проскакивать информация о том, что артист все чаще отказывается от съемок, чтобы больше времени проводить со своей супругой и маленькой дочкой.

Ранее стало известно о том, что в долгах оказалась и мать актрисы - Валентина Борисовна. Неизвестно, как у нее обстоят дела с налогами, но за жилищно-коммунальные услуги у женщины накопилось ни много ни мало 127 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 27-летней Анны.

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