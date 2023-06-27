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Онкобольную Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов

Анна Подгорная
27 июня 2023, 20:56 обновлено 27 июня, 20:56
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Ранее суд постановил изъять у мамы Заворотнюк личный автомобиль, который был подарком от актрисы.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк задолжала налогов на более чем 150 тыс. рублей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Судьба продолжает быть немилосердной к Анастасии Заворотнюк, которая уже более трех лет борется с раком головного мозга. О состоянии ее здоровья известно мало, а вот финансовое положение артистки, похоже, не в лучшей форме.

Оказывается, что Заворотнюк - злостная неплательщица налогов. РосСМИ сообщают, что она внесена в "черный список" за неуплату на общую сумму в 170 тыс. рублей (около 73 500 тыс. грн - прим. редактора). Часть долга будут взымать с актрисы через судебных приставов.

В долгах, как в шелках оказалась и ее мать - Валентина Борисовна. Неизвестно, как у нее обстоят дела с налогами, но за жилищно-коммунальные услуги у женщины накопилось ни много ни мало 127 тыс. рублей.

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В начале 2023 года суд постановил арестовать личный автомобиль мамы Заворотнюк в счет уплаты долга, однако как именно разрешилась эта ситуация, остается только гадать.

Стоит отметить, что после того, как Анастасия Заворотнюк заболела, забота о детях и доме артистки легла на плечи Валентины Борисовны, которая стала жить в подмосковье с семьей дочери.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 27-летней Анны.

Позже появилась новость о том, что Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

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