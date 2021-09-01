На канале Плюсплюс стартовал новый мультфильм Дивомандри

Канал Плюсплюс / 1+1

1 сентября телеканал Плюсплюс, который входит в группу 1+1 media, представляет новый анимационный проект собственного производства - мультсериал Дивомандри. Проект создан специально к 30-й годовщине Независимости Украины, он знакомит детей и взрослых с невероятной культурным наследием нашей страны - украинский мифологией, рассказывая о известные и неизвестные легенды и уникальных героев, которые впечатляют.

Премьерный сезон Дивомандри будет состоять из пяти эпизодов, продолжительность которых - по пять минут. В первой части мультсериала зрители узнают о таких мифы и легенды Украины, такие, как Легенда о Медведь-горе, Легенда об Иване Сирко и про Реку Чертомлык, Легенда о возникновении Карпат, Легенда о Кирилле Кожемяке и Легенда о серебряном городе Харка.

В сюжетную линию эпизодов Дивомандров заложено интересные факты из мифологии и легенд нашей страны, ключевые персонажи мира Плюсплюс - Квадрик, Трикутя и Кружко, в увлекательной и остроумной для детей форме узнают от сказочных героев Плюсплюс. Славные герои, которые появляются в рассказах, возникают в вероятных образах и при интересных обстоятельствах, попадая в приключения, которые сейчас запечатлены в мифологию и исторические памятники Украины.Читайте такжеЧто смотреть детям: премьеры на канале ПЛЮСПЛЮС в сентябре

"Создавая проект Дивомандры, мы руководствовались тем, насколько наша страна богата на различные этносы и связанные с ними традиции. Существует очень много ценностей, о которых хочется рассказать детям и донести их родителям важность ознакомления с ними. Это и трудолюбие, и гостеприимство, искренность, стремление к свободе и справедливости и тому подобное. Надеемся, что этот проект будет иметь дальнейшее развитие в туристическом маршруте по Украине и заинтересует детей географией и историей нашей страны", - комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Плюсплюс Дивомандри / Плюсплюс

Кроме этого, проект Дивомандри лежит в основе Всеукраинского открытого урока ко Дню знаний, который состоялся в прямом эфире во время первого урока в начальной и средней школах. Урок разработан по методической поддержки образовательного партнера телеканала Плюсплюс Освитории для учеников 1-6 классов.

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Благодаря специально разработанной концепции, учитель ознакомит школьников с интересными, немного таинственными и вместе с тем вероятными событиями и героями культурного наследия Украины. Более того, во время урока дети смогут посмотреть один из эпизодов Дивомандров - Легенду о возникновении Карпат.

Также 1 сентября среди учащихся 1-6 классов объявлен всеукраинский конкурс, в рамках которого будут собраны самые интересные мифы и легенды Украины. Экспертное жюри определит 10 самых интересных и лучше оформленных мифов и легенд, и по мотивам каждого из них телеканал Плюсплюс создаст анимационный сериал.

"Для Освитории было важно, чтобы учителя по всей Украине имели доступ к качественной разработки первого урока учебного года. Именно поэтому читателям Освитория медиа был предложен конструктор: готовые элементы уроков в соответствии с возрастной категории учащихся, а также желаемых акцентов и концепций. Учителя смогут как воплотить элементы конструктора на собственном уроке, так и вместе с учениками присоединиться к Всеукраинского открытого урока в режиме онлайн. Наша цель - привлечь детей к интеракции и осмысления истории Украины, роли каждого человека в ней и, при этом, воспитать в них чувство мирового гражданства", - комментирует Ярослава Мозговая, координатор Тренингового центра Освитории.

Увидеть первый эпизод Дивомандрив можно будет уже 1 сентября, в среду, в 19:45 на телеканале Плюсплюс. Не упустите премьеры и продолжение любимых мультсериалов на телеканале Плюсплюс.