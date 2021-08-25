"Мы ответственны": Ада Роговцева обратилась к украинцам в День независимости

Ада Роговцева / кадр из видео

Украинская легендарная актриса Ада Роговцева записала пронзительное обращение к украинцам на День независимости Украины.

Ада Роговцева дала комментарий шоу Зірковий шлях, который доступен в Instagram, и тронула Сеть теплыми словами.

Она вспомнила имена знаменитых украинских актеров, которые мечтали о жизни в независимой Украине - Иван Миколайчук, Константин Степанков, Борислав Брондуков, и отметила, что безмерно горда тем, что дожила до этого момента.Читайте такжеЧто для украинских звезд значит День независимости Украины

"А мы живем. И мы ответственны за то, чтобы наша страна оставалась независимой и наконец-то состоялась как независимая страна. Я горда, что живу в независимой стране. Не знаю, может быть, хоть на микрончик я причастна к тому, чтобы это случилось", — сказала актриса, пожелав своей земле "быть богатой, щедрой, доброй к людям".

"Я желаю, чтобы люди к земле своей относились свято. С Днем независимости!", — сказала актриса.

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В комментариях украинцы очень серьезно отнеслись к ее словам.

"Дуже гарно сказано , розумна жінка у поважному віці!!!! Здоров’я Вам пані Ада!!!!!", "Зворушливі слова, в саме серце", "Дивилася привітання зі сльозами на очах.., прекрасна жінка!", "Безмежна повага чудовій акторці і справжній українці", - пишут в комментариях.

Напомним, вечером 24 августа на НСК Олимпийский прошел торжественный концерт ко Дню независимости с 34 знаменитыми украинскими артистами. Который теперь можно полностью смотреть онлайн.