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Муж покойной Анастасии Заворотнюк изменился до неузнаваемости - детали

Элина Чигис
21 ноября 2024, 21:42
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Петр Чернышев полноценно вернулся на лед.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Петр Чернышев готовится к премьере / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Заворотнюк

Читайте подробно:

  • Петр Чернышев продолжает заниматься фигурным катанием
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Российский фигурист Петр Чернышев, который не так давно похоронил свою жену - российскую актрису Анастасию Заворотнюк, порадовал поклонников своими успехами. Напомним, актриса умерла от онкозаболевания, с которым боролась долгое время.

Пропагандистка и путинистка Татьяна Навкапоказала снимок с Чернышевым в новом образе в своих соцсетях.

видео дня

Как стало известно, в стране-террористе РФ пройдет премьера шоу "Щелкунчик", в котором примет участие и Петр, он исполнит главную роль.

Фигурист позировал на снимке в костюме фиолетового цвета и зеленом плаще. Поклонники порадовались новому образу Чернышева и отметили, что Заворотнюк гордилась бы им.

Петр Чернышев поменял свой образ
Петр Чернышев поменял свой образ / фото: скрин instagram.com, Татьяна Навка

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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.

А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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