"Страна, которая дала мне новую жизнь": Светлана Лобода сделала громкое заявление

Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками.

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Светлана Лобода опубликовала новый пост / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода

Вы узнаете:

Светлана Лобода обратилась к подписчикам

Артистка поблагодарила Латвию

Украинская певица Светлана Лобода, которая работала в стране-агрессоре РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, обратилась к поклонникам.

Артистка выразила благодарность Латвии, которая поддерживает Украину.

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На своей странице в соцсетях певица написала новый пост и посвятила его Латвии, в которой сейчас живет.

"С Днем независимости, Латвия! Страна, которая дала мне новую жизнь, свежий глоток воздуха. С самого первого дня ты уверенно стояла на стороне Украины. Я благодарна тебе, и я всегда буду благодарна", – отметила Светлана.

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Отметим, как сообщал Главред, в Сети уже придают сомнению искренность чувств первой леди США Мелании Трамп к ее мужу. Все дело в том, что Дональд Трамп поблагодарил жену за поддержку, но в ответ она подставили щеку мужу для поцелуя, а не губы.

А также украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что поправилась на 13 кг и чувствует себя счастливой. Также стало известно, что сейчас она 67 кг.

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Кто такая Светлана Лобода? Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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