"Страна, которая дала мне новую жизнь": Светлана Лобода сделала громкое заявление

Вы узнаете:
- Светлана Лобода обратилась к подписчикам
- Артистка поблагодарила Латвию
Украинская певица Светлана Лобода, которая работала в стране-агрессоре РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, обратилась к поклонникам.
Артистка выразила благодарность Латвии, которая поддерживает Украину.
На своей странице в соцсетях певица написала новый пост и посвятила его Латвии, в которой сейчас живет.
"С Днем независимости, Латвия! Страна, которая дала мне новую жизнь, свежий глоток воздуха. С самого первого дня ты уверенно стояла на стороне Украины. Я благодарна тебе, и я всегда буду благодарна", – отметила Светлана.
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Кто такая Светлана Лобода?
Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.
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