Кратко:
- Могилу Заворотнюк продолжают навещать близкие
- Родные звезды организовали уход за могилой
Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, но поклонники и близкие продолжают навещать ее могилу на кладбище в Москве.
Отметим, позиция актрисы насчет войны в Украине не известна, поскольку она долгое время боролась с онкозаболеванием и не делала никаких публичных заявлений.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, могила звезды утопает в цветах, никакого беспорядка там нет, вероятно, там каждый день убираются.
"По периметру могилы стоят большие белые вазы, наполненные розами всех цветов и оттенков, а кое-где виднеются пионы. В центре расположен деревянный крест с распятием, а под ним — портрет Заворотнюк в рамке. Рядом есть фотографии знаменитости, но размером поменьше", - написали росСМИ.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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