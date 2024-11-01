"Размером поменьше": что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк - детали

В Сети показали, как сейчас выглядит могила Анастасии Заворотнюк.

https://stars.glavred.info/razmerom-pomenshe-chto-proishodit-s-mogiloy-anastasii-zavorotnyuk-detali-10610561.html Ссылка скопирована

Анастасию Заворотнюк не забывают поклонники / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Заворотнюк

Кратко:

Могилу Заворотнюк продолжают навещать близкие

Родные звезды организовали уход за могилой

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, но поклонники и близкие продолжают навещать ее могилу на кладбище в Москве.

Отметим, позиция актрисы насчет войны в Украине не известна, поскольку она долгое время боролась с онкозаболеванием и не делала никаких публичных заявлений.

видео дня

Как сообщают пропагандистские росСМИ, могила звезды утопает в цветах, никакого беспорядка там нет, вероятно, там каждый день убираются.

"По периметру могилы стоят большие белые вазы, наполненные розами всех цветов и оттенков, а кое-где виднеются пионы. В центре расположен деревянный крест с распятием, а под ним — портрет Заворотнюк в рамке. Рядом есть фотографии знаменитости, но размером поменьше", - написали росСМИ.

Могила Анастасии Заворотнюк / фото: скрин news.ru/

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Последние новости шоу-бизнеса

Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.

А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред