Петр Чернышев выглядит заметно уставшим после смерти жены.

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Петр Чернышев тяжело переживает смерть Анастасии Заворотнюк/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая несколько лет боролась с раком головного мозга, умерла в мае 2024 года. Похоже, ее муж фигурист Петр Чернышев никак не может справиться с тяжелой потерей жены.

Как рассказали росСМИ, Петр приехал в Сочи в ледовый дворец "Айсберг", где проходит презентация шоу путинистки Татьяны Навки "Вечера на хуторе".

Фигурист выглядел не совсем хорошо: был весь в черном и с густой бородой.

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"Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве, здесь в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте — Сочи, потому что мы все помним 2014 год, все молились за наши успехи", — сказал Петр.

Поклонники отметили, что еще не видели Чернышова таким уставшим.

"Держись мужик, думай о дочери";

"А по его виду, будто умер... Очень жаль его... Но он сильный, он боец по жизни, какой была и Настя... ";

"Там не только это фото, есть и другое и отрывок видео, его интервью, узнать в нём Чернышёва получилось с трудом, от него лишь голос остался...", - написали фанаты фигуриста.

Петр Чернышев отрастил бороду / фото: скрин t.me/tuluptut

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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Отметим, путинистка Долина попала в очень непонятную ситуацию из-за которой потеряла кругленькую сумму. РосСМИ StarHit написало, что неизвестные, притворившись сотрудниками спецслужб, убедили Долину в том, что ей нужно продать квартиру, поскольку ею заинтересовались мошенники.

А также Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах. Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.

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