Дочь умершей Анастасии Заворотнюк публично призналась в зависимости - детали

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, Анна Заворотнюк рассказала о "маниакальном" похудении.
Как заявила блоггер в своих соцсетях, при похудении важно знать меру. Оказывается, она часто истязает себя тренировками и диетами.
"Начинаю маниакально, почти каждый день, тренироваться, питаться листьями салата и куриной грудкой на пару. Естественно, это очень быстро надоедает и превращается в мучение. Так что ко всему надо подходить с адекватным настроем, прислушиваться к себе, и обязательно получится долговременный результат", — рассказала Заворотнюк.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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Отметим, Маша Ефросинина намекнула, что у нее начались проблемы в жизни. Артистка опубликовала фото с новой прической, а также не исключает, что еще и пойдет в спортзал.
А также Мария Яремчук рассказала, что София Ротару не захотела сниматься в фильме о ее отце. Артистка хотела взять у Ротару интервью, ведь она вместе с Назарием Яремчуком одними из первых начали исполнять произведения Владимира Ивасюка.
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