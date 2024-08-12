Дочь умершей Анастасии Заворотнюк публично призналась в зависимости - детали

Анна Заворотнюк рассказала о своем опыте похудения и как это повлияло на нее.

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Анна Заворотнюк пожаловалась на свой метод похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, Анна Заворотнюк рассказала о "маниакальном" похудении.

Как заявила блоггер в своих соцсетях, при похудении важно знать меру. Оказывается, она часто истязает себя тренировками и диетами.

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"Начинаю маниакально, почти каждый день, тренироваться, питаться листьями салата и куриной грудкой на пару. Естественно, это очень быстро надоедает и превращается в мучение. Так что ко всему надо подходить с адекватным настроем, прислушиваться к себе, и обязательно получится долговременный результат", — рассказала Заворотнюк.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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