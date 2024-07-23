Мать Анастасии Заворотнюк покинула дом Петра Чернышева - что случилось

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что она с бабушкой уехала в Нижегородскую область.

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Анна Заворотнюк повезла бабушку в путешествие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно умерла от опухоли головного мозга, Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками, что уговорила свою бабушку Валентину на путешествие. Отметим, мать Анастасии живет в доме вместе с мужем покойной актрисы – Петром Чернышевым.

Как сообщила Анна в своих соцсетях, сейчас она с бабушкой находится в Нижегородской области, где они уже успели повидаться с родственниками, далее в планах посетить Казань.

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"Последний раз была в этих краях около шести лет назад. Мы путешествуем на машине и для меня это первый опыт автотура. Но мне нравится! Удобно", - рассказала Анна.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк - последние новости по теме

Отметим, попрощаться с Анастасией Заворотнюк пришло множество известных личностей страны-оккупанта. Тем не менее на похорон не пришел никто из актерского состава сериала "Моя прекрасная няня" - главного проекта в жизни покойной.

А также мужа покойной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти артистки в отеле. Он принял участие в шоу "Чудеса тридевятые", в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу.

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