Мать Анастасии Заворотнюк покинула дом Петра Чернышева - что случилось

Старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно умерла от опухоли головного мозга, Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками, что уговорила свою бабушку Валентину на путешествие. Отметим, мать Анастасии живет в доме вместе с мужем покойной актрисы – Петром Чернышевым.
Как сообщила Анна в своих соцсетях, сейчас она с бабушкой находится в Нижегородской области, где они уже успели повидаться с родственниками, далее в планах посетить Казань.
"Последний раз была в этих краях около шести лет назад. Мы путешествуем на машине и для меня это первый опыт автотура. Но мне нравится! Удобно", - рассказала Анна.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Анастасия Заворотнюк - последние новости по теме
Отметим, попрощаться с Анастасией Заворотнюк пришло множество известных личностей страны-оккупанта. Тем не менее на похорон не пришел никто из актерского состава сериала "Моя прекрасная няня" - главного проекта в жизни покойной.
А также мужа покойной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти артистки в отеле. Он принял участие в шоу "Чудеса тридевятые", в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу.
Вас может заинтересовать:
- Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление
- Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк
- Путинистка-жена Пескова призналась, что спаивала Заворотнюк перед смертью
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред