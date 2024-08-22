На кого похожа дочь путиниста Пескова и Навки: свежее фото

Фигуристка Навка поздравила свою дочь Надежду с первым юбилеем: девочке исполнилось 10 лет.

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Жена Пескова поделилась свежим фото дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/tatiana_navka

Фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", показала свою младшую дочь от путинского прихвостня.

Она редко делится кадрами своих детей, однако, как пишут российские пропагандистские СМИ, на этот раз в сети она засветила свою дочь.

Фигуристка Навка поздравила свою дочь Надежду с первым юбилеем: девочке исполнилось 10 лет. По этому случаю Навка поделилась её архивными фотографиями.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

"Мой маленький ангел, с первым круглым юбилеем! Безумно приятно и радостно видеть, как ты из нашей маленькой малышки вытягиваешься в прекрасного лебедя, пока ещё шкодливого, озорного, упрямого и бесконечно милого", — написала она.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года. В 2014 году у них родилась дочь Надежда. У Навки также есть дочь от первого брака с фигуристом и тренером Александром Жулиным, у Пескова — трое детей от предыдущего брака: два сына и дочь Елизавета.

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Напомним, ранее жена Пескова заявила, что смыслит в кулинарии и умеет вкусно готовить исключительно благодаря своему украинскому происхождению. Правда, этим талантом она пользоваться не любит.

Также актриса-путинистка Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале "Сваты", сорвалась на президента Украины Владимира Зеленского из-за его политических амбиций.

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