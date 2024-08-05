"Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус снова вместе": пару заподозрили в воссоединении

Еще осенью прошлого года, всего через несколько месяцев после свадьбы, в Сети появились слухи о том, что украинская визажистка и модель Лилия Реус и ее избранник, турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, рассорились. После Нового года он нашел себе новую подругу, а Реус перебралась жить в Черновцы, чтобы быть подальше от бывшего.
В марте пара официально развелась. С тех пор Налчаджиоглу не без скандала успел расстаться с новой пассией, а Реус, по всей видимости, вернулась в Киев.
Об этом свидетельствуют геометки из столицы на свежих фото Лилии в Instagram. Одним из снимков визажистка и вовсе спровоцировала слухи о том, что она и турецкий бизнесмен снова вместе.
Так недавно Реус поделилась серией кадров в роскошном белом платье в черный горошек. В комментариях ее поклонники стали предполагать, что в Киев она приехала не просто так, а восстанавливать отношения с бывшим мужем.
Ни Лилия, ни Мурат это пока не комментируют.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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Ранее стал известен пол ребенка Владимира и Кати Остапчук. Пара показала видео с трогательной церемонии, на которой они узнали, кто у них появится на свет уже к концу декабря.
Также украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула признался, готов ли пойти в ВСУ, на каких условиях получил отсрочку и когда примет решение от нее отказаться.
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