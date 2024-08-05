"Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус снова вместе": пару заподозрили в воссоединении

Фанаты пытаются настойчиво выяснить у второй жены Налчаджиоглу, правда ли, что она вернулась к бывшему.

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Мурат Налчаджиоглу новости - в Сети предположили, что Лилия Реус вернулась к бывшему мужу Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/__l_i_l_i_a___

Еще осенью прошлого года, всего через несколько месяцев после свадьбы, в Сети появились слухи о том, что украинская визажистка и модель Лилия Реус и ее избранник, турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, рассорились. После Нового года он нашел себе новую подругу, а Реус перебралась жить в Черновцы, чтобы быть подальше от бывшего.

В марте пара официально развелась. С тех пор Налчаджиоглу не без скандала успел расстаться с новой пассией, а Реус, по всей видимости, вернулась в Киев.

Об этом свидетельствуют геометки из столицы на свежих фото Лилии в Instagram. Одним из снимков визажистка и вовсе спровоцировала слухи о том, что она и турецкий бизнесмен снова вместе.

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Так недавно Реус поделилась серией кадров в роскошном белом платье в черный горошек. В комментариях ее поклонники стали предполагать, что в Киев она приехала не просто так, а восстанавливать отношения с бывшим мужем.

Ни Лилия, ни Мурат это пока не комментируют.

Мурат Налчаджиоглу новости - в Сети предположили, что Лилия Реус вернулась к бывшему мужу Ани Лорак / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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