"Мой цветочек Настя": Потап трогательно поздравил Каменских

Потап в Международный женский день обратился к супруге, певице Насте Каменских и показал, как поздравил ее с праздником.

Настя Каменских и Потап / коллаж фото УНИАН

Легендарный рэпер и продюсер Потап в честь праздника 8 марта поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских. И фотодоказательство опубликовал в Instagram.

Интересно, что во время полномасштабного вторжения супруги свели к минимуму общий контент в соцсетях. И поэтому появление Каменских на странице Потапа произвело настоящий взрыв восторга среди фолловеров рэпера.

В соцсетях Потап он опубликовал фото, на котором улыбающаяся Каменских изображена с огромным букетом из красных роз.

видео дня

"Я хочу поздравить всех сильных и самых лучших, свободных и непобедимых женщин Украины, с праздником 8 Марта и особенно свой цветочек Настю", — подписал снимки продюсер.

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

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