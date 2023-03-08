"Мой цветочек Настя": Потап трогательно поздравил Каменских

Легендарный рэпер и продюсер Потап в честь праздника 8 марта поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских. И фотодоказательство опубликовал в Instagram.
Интересно, что во время полномасштабного вторжения супруги свели к минимуму общий контент в соцсетях. И поэтому появление Каменских на странице Потапа произвело настоящий взрыв восторга среди фолловеров рэпера.
В соцсетях Потап он опубликовал фото, на котором улыбающаяся Каменских изображена с огромным букетом из красных роз.
"Я хочу поздравить всех сильных и самых лучших, свободных и непобедимых женщин Украины, с праздником 8 Марта и особенно свой цветочек Настю", — подписал снимки продюсер.
Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.
Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).
Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
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