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Потап подогрел слухи о разводе с Каменских

1 декабря 2022, 15:46

Звездная пара, Потап и Настя Каменских, как заметили их многочисленные фанаты, стали реже появляться в соцсетях друг друга.

Потап, Настя Каменских
Потап подогрел слухи о разводе с Каменских / коллаж фото УНИАН

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) то ли вольно, то ли невольно подогрел слух о своем разводе с певицей Настей Каменских. На своей странице в Instagram он оставил неоднозначное послание супруге.

"Мама-зима. У нее были на нас свои планы", − написал он и отметил аккаунт Каменских. Сопроводил Потап пост снимком, на котором запечатлен он сам.

Дело в том, что не так давно Каменских выпустила песню "Мама-зима", в которой спела о разлуке с возлюбленным.

В комментариях поклонники творчества дуэта забеспокоились –и в частности обратили внимание на то, что в последнее время Потап и Каменских стали гораздо реже появляться в соцсетях друг у друга.

"Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Они вместе – очень гармоничны, идеальны. Песни вместе были написаны, глаза другие были. Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит!", "Очень надеюсь что про развод с Настей просто слухи", "А чего у вас с Настей нету общих фото? Походу, расстались", −написали фанаты.

Потап подогрел слухи о разводе с Каменских

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

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