Настя Каменских в белом-платье вышиванке показала глубокое декольте - Потап оценил

На фоне слухов о разводе, Потап и Настя продолжают проявлять нежные чувства на публике.
Украинская певица Настя Каменских показала, как правильно совмещать естественную привлекательность с красотой украинской национальной одежды.
На своей странице в Instagram артистка показала трогательный образ, которым проиллюстрировала свои рассуждения о значении музыки, в особенности украинской, во время войны в нашей стране.
"Музыка во время войны приобрела новые значения и стала тем островком, куда можно спрятаться от внешнего мира. Я радуюсь, что украинцы стали больше ценить то, что произведено с украинской душой, и теперь родной язык мы слышим чаще. Потому что для меня это всегда было особое наслаждение - петь на украинском и писать украинские песни. А сегодня я ощущаю, что и слушатели разделяют эти чувства", - поделилась чувствами Каменских.
На снимке певица предстала в коротком платье-вышиванке белого цвета с глубоким вырезом. Каменских сидит у фортепиано, задумчиво перебирая пальцами клавиши.
Мечтательный, но в то же время соблазнительный образ возлюбленной оценил ее супруг, музыкант и продюсер Алексей Потапенко. Вопреки слухам о том, что звездная пара находится на грани развода, Потап прокомментировал пост Каменских двумя эмодзи красного сердца.
Ранее 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз актриса Лиза Ринна снялась в облегающем боди с глубоким декольте и черных лаковых ботфортах на шпильке.
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