"Снова одна, снова в последний раз": Каменских поделилась новостью

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица NK (Настя Каменских) поделилась новостью. На своей странице в Instagram, певица выложила фрагмент новой песни "Мама-зима".

Сама певица запостила фрагмент песни и написала пост.

"Эта зима, пожалуй, одна из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что, несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим. Ибо та безграничная любовь и жажда жизни, присущие украинскому народу, наделяет каждого из нас незаурядной силой. "Мама-зима" уже на всех цифровых платформах, чтобы напомнить вам: свет, имеющийся внутри нас, способен растворить любую тьму. А любовь и вера в свои силы согреют даже в сильнейший холод", - написала она.

Напомним,