"Наша цель – победа света над тьмой": Настя Каменских поразмышляла, как украинцев сменила война

Настя Каменских поразмышляла, как украинцев сменила война/ коллаж фото УНИАН

Легендарная украинская поп-певица Настя Каменских активно показывает миллионам фолловеров в соцсетях свою патриотическую позицию. Вот и сейчас артистка на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, который посвящен тому, как изменилось мироощущение украинцев после начала полномасштабного военного вторжения России.

"Мы стали чувствовать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше. Но то, что осталось неизменным – это любовь и правда. Они всегда были с нами, а сейчас в трудные времена стоят за спиной каждого украинца. Они были, есть и будут. Это единство и поддержка друг друга. Это единомышленники, с которыми мы смотрим в одном направлении ради общей цели. А сегодня наша цель – это победа света над тьмой, правды над ложью", – написала певица.

Каменских призналась, что все сложности из довоенной жизни теперь кажутся ей просто очередными незначительными вызовами. И их можно было бы побороть очень быстро. Причем певица уверена, что аналогично ощущает себя большинство украинцев.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

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