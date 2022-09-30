"Не надо меня задалбывать": Каменских пыталась образумить запроданку Лорак, но не получилось

Каменских пыталась образумить Ани Лорак в начале войны / Коллаж фото instagram.com/kamenskux, скриншот

Украинская певица Настя Каменских в начале полномасштабной войны обзванивала всех артистов с украинским паспортом, которые живут и работают в России. Она также пообщалась со скандальной певицей Ани Лорак, которая много месяцев делала вид, будто её родную землю не бомбят. Об этом рассказал муж Каменских рэпер Потап в программе ЖВЛ.

Он утверждает, что Настя Каменских так и не смогла достучаться до Ани Лорак и получить от неё адекватный ответ.

"Скажи хоть что-то. Не молчи – нет войне. На что певица из Черновцов ей отвечала: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед. Поэтому не надо меня задалбывать". На что Настя говорит: "Ты не имеешь права называться больше украинкой", — рассказал Потап.

Стоит отметить, что сам Потам выехал из Украины как раз перед началом полномасштабного вторжения. Он утверждает, что все это время работал на культурном фронте в разных уголках мира. Рэпер вернулся в Украину в начале сентября.

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