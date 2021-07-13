Моргенштерн полностью оправдался за пропаганду наркотиков в песнях

В России полностью оправдали Моргенштерна в вопросе пропаганды наркотиков в его песнях.
Московская полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна.
Как сообщает телеграм-канал 112, полиция приняла такое решение после "повторного пересмотра материалов дела".
По делу против Моргенштерна Зюзинский суд Москвы постановил взыскать с Моргеншерна 100 тысяч рублей.
После этого Мосгорсуд оставил решение в силе.
Однако, после этого МВД России неожиданно отозвало дело.
"Полицейские еще раз изучили материалы, провели экспертизы и опросили участников. В итоге приняли решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях Моргеншерна", - пишет издание.
Пропаганда наркотиков в песнях Моргенштерна - что известо
- Напомним, что речь идет о песнях Розовое вино-2, Family и еще несколько композиций, в которых ранее правоохранители увидели пропаганду употребления алкоголя и наркотиков.
- В последние дни марта в Генпрокуратуру России обратилась Лига безопасного Интернета и попросила проверить, не пропагандирует ли Моргенштерн наркотики в детской среде.
- Видеоработы были сняты вместе с рэпером Yung Trappa (Владислав Ширяев), и Моргенштерн в суде переложил ответственность на партнера.
Автор: Александр Галаджий