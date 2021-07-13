Моргенштерн полностью оправдался за пропаганду наркотиков в песнях

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

Московская полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна.

Как сообщает телеграм-канал 112, полиция приняла такое решение после "повторного пересмотра материалов дела".

По делу против Моргенштерна Зюзинский суд Москвы постановил взыскать с Моргеншерна 100 тысяч рублей.

После этого Мосгорсуд оставил решение в силе.

Однако, после этого МВД России неожиданно отозвало дело.

"Полицейские еще раз изучили материалы, провели экспертизы и опросили участников. В итоге приняли решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях Моргеншерна", - пишет издание.

Пропаганда наркотиков в песнях Моргенштерна - что известо