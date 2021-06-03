Московский суд покарал Моргенштерна: огласили решение суда

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств

Как сообщил РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, защита просила не использовать крайние меры в отношении рэпера.

"Суд назначил штраф 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Моргенштерн на заседании заявил, что не будет "настаивать на правосудии". Кроме того, он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Перед сулом Моргенштерн заявил, что считает себя абсолютно невиновным.

Он высказался в отношении обвинений: "Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь".Читайте такжеСБУ назвала реальную причину запрета Моргенштерна в Украине

Напомним, клипы Моргенштерна Розовое вино-2 и Family вышли в марте текущего года. Видеоработы были снята вместе с рэпером Yung Trappa (Владислав Ширяев).

В последние дни марта в Генпрокуратуру России обратилась Лига безопасного Интернета и попросила проверить, не пропагандирует ли Моргенштерн наркотики в детской среде.