Monatik презентовал клип на песню С.О.В.А.

Дима Монатик / 1+1

Украинский исполнитель Дима Монатик, который выступает под псевдонимом Monatik, выпустил очень печальную песню С.О.В.А.

Она вышла еще вечером 9 сентября. Певец рассказал, что невольно стал Совой, и что песня о разочарованию и подлости людей.

"Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни – это люди... Самое большое разочарование, как ни странно, тоже они... Могут возвысить, вдохновить любовью, словами, взглядом... И в то же время унизить, забить в угол и мигом испортить внутренний мир. Большая сила человека стать сильнее всего этого – главный идейный путь песни. Она вызвана эмоциями вторыми, эмоциями разочарования. Такие песни тоже нужны, чтобы запечатлеть, запомнить и становиться сильнее", – написал он в Instagram.

Клип создан в формате трехмерной компьютерной анимации. Его автор – украинский иллюстратор Ells Wake.

Менее чем за сутки после презентации у видео почти 500 тыс. просмотров.

Дима Монатик поместил песню СОВА в альбом Love it ритм, но песня и клип официально вышли только сейчас.