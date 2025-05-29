Монахиня зажигательно исполнила битбокс на ТВ и стала популярной

Кратко:
- Битбокс транслировали на португальском телеканале
- Видео с выступлением быстро разлетелось по интернету
В Бразилии католическая монахиня стала популярной после того, как ворвалась в прямой эфир на телевидении под битбокс. Об этом сообщило медиа Metro.
Это произошло на португальском телеканале Pai Eterno, когда две монахини и священник появились в программе, чтобы рассказать о своей работе.
На эфир монахини пришли одетые в одинаковые светло-голубые юбки с белыми кардиганами, золотыми крестами на шее, и традиционно - с белыми головными уборами. Зато священник, который был с ними, был одет в черное с собачьим ошейником, что вызвало у зрителей восторг и улыбки.
Сначала трио напевало запоминающуюся мелодию, и все подпевали, пока одна из монахинь - сестра Маризела - не поднесла микрофон ко рту и не начала битбоксить под песню.
Чтобы добавить веселья, духовные коллеги сестры Маризелы в студии начали танцевать кикстеп в такт. Впоследствии ведущий шоу отошел в сторону, чтобы предоставить трио центральное место в программе.
Видео с выступлением быстро разлетелось по интернету и покорило зрителей, которые выразили свой восторг от увиденного в социальных сетях.
Пользователи отметили, что подобные выступления помогают бороться со стереотипами о религиозной жизни.
"Мне очень нравится наблюдать за тем, как они демонстрируют свои таланты", "Веселье - это не грех", - написали участники обсуждения.
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