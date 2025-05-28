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Экс-жена Хью Джекмана рассказала, почему их 27-летний брак распался

Виталий Кирсанов
28 мая 2025, 13:57
208
Деборра-Ли Фернесс призналась, что прошла через "травматический путь измены".
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/thehughjackman

Кратко:

  • Пара объявила о разводе в сентябре 2023 года
  • После развода Деборра-Ли Фернесс почувствовала внутреннюю свободу

Бывшая жена Хью Джекмана, австралийская актриса и продюсер Деборра-Ли Фернесс, впервые откровенно рассказала о причине разрыва после 27 лет брака.

В комментарии для Daily Mail она призналась, что прошла через "травматический путь измены", который причинил ей глубокую боль. Однако, по словам Фернесс, несмотря на все страдания, этот опыт помог ей обрести новое понимание себя и почувствовать внутреннюю свободу.

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"Моё сердце и сочувствие с каждым, кто прошёл травматический путь измены. Это глубокая рана, которая сильно ранит, однако я верю в высшие силы и в то, что они всегда работают на нашу пользу. Это убеждение помогло мне пережить распад почти тридцатилетнего брака. Благодаря этому опыту я приобрела много знаний и мудрости. Это может быть больно, но в конечном итоге, возвращение к себе и жизнь в рамках собственной целостности, ценностей и границ – это освобождение и свобода", - поделилась актриса.

Напомним, пара объявила о разводе в сентябре 2023 года. Они воспитывали двух усыновлённых детей. Недавно Джекман и Фернесс официально запустили процесс развода, достигнув мирового соглашения без судебных споров и разделив имущество, накопленное за почти три десятилетия совместной жизни.

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Кто такой Хью Джекман?

Хью Джекман - австралийский актер театра и кино, певец и продюсер. Стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Номинант на премии "Оскар" (2013), BAFTA (2013) и "Золотой глобус" (2002, 2018), обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004, 2012), телевизионной премии "Эмми" (2005) и музыкальной премии "Грэмми" (2019). Джекман стал единственным исполнителем в истории Бродвея, получившим все основные театральные премии в течение одного сезона (за роль в "Мальчик из страны Оз") - "Тони", "Drama Desk" и "Outer Critics Circle", так называемая "тройная корона Бродвея", сообщает Википедия. Избранная фильмография: "Кейт и Лео", "Пароль "Рыба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Живая сталь", "Отверженные", "Робот по имени Чаппи", "Австралия" и "Величайший шоумен".

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