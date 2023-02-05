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Модель Поляк подтвердила роман с победителем "Холостячки 2" Задворным

5 февраля 2023, 19:54
Интересно, что Андрей Задворный и певица Злата Огневич после завершения "Холостячки 2" в 2021 году встречались всего полтора месяца.
Поляк, Задворный
Поляк, Задворный / instagram.com/julia_poliak

33-летний коммерсант и победитель второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Андрей Задворный и 19-летняя модель из Черновцов Юлия Поляк перестали скрывать свой роман. Девушка выложила на своей странице в Instagram снимки с их общего отдыха.

Как видно по геолокации, зимние кадры были сделаны в Драгобрате (известный горнолыжный курорт в Карпатских горах). Правда, пара вместо лыж предпочла использовать сноуборды.

К слову, Задворный и певица Злата Огневич после завершения "Холостячки 2" в 2021 году встречались всего полтора месяца. Певица тяжело переживала разрыв и даже начала посещать психотерапевта. Причем сообщалось, что инициатором разрыва стал Задворный.

Модель Поляк подтвердила роман с победителем 'Холостячки 2' Задворным

Напомним, ранее главная героиня "Холостячка-2" Злата Огневич рассказала о чрезвычайной ситуации, которая случилась с ней во время воздушной тревоги.

Оказалось, что во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине, когда Россия обстреливала Украину, Огневич застряла в лифте собственного дома.

До того украинская певица Кристина Соловий вместе со зрителями, собравшимися на трибунах стадиона Боруссия Парк в ФРГ, фантастически красиво исполнила гимн Украины - перед товарищеской игрой украинской сборной.

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