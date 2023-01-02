Бросивший Огневич победитель Холостячки-2 Задворный крутит роман с моделью в два раза младше певицы

Андрей Задворный и Юлия Поляк вместе в романтической атмосфере встречали Новый год 2023.

Андрей Задворный закрутил роман с Юлией Поляк / instagram.com/zadvornyi_andrii, instagram.com/julia_poliak

Украинский бизнесмен Андрей Задворный победил во втором сезоне шоу Холостячка, главной героиней которого была украинская певица Злата Огневич. Увы, их счастье продлилось недолго, и пара рассталась еще до того, как на экраны вышло пост-шоу о жизни пары после проекта.

32-летний Задворный брутально бросил артистку - однажды пришел домой, и заявил, что больше ее не любит. Огневич тяжело переживала разрыв - с момента окончания Холостячки прошло больше года, а 36-летняя певица все еще одинока.

А вот ее горе-избранник имеет активную личную жизнь. Бизнесмену приписывают роман с молодой украинской моделью Юлией Поляк, которой всего 19 лет. Родом девушка из Черновцов.

И хоть СМИ активно распространяют информацию про их отношения, ни Андрей, ни Юлия комментариев про свой роман не дают.

Тем не менее в новогоднюю ночь влюбленные косвенно подтвердили, что они вместе - 31 декабря на страницах Андрея и Юлии в Instagram появились практически идентичные снимки, на которых пара сидит, обнявшись, и смотрит новогоднюю классику - фильм Криса Коламбуса Один дома.

Андрей Задворный и Юлия Поляк вместе встречали Новый год 2023 / instagram.com/zadvornyi_andrii, instagram.com/julia_poliak

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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