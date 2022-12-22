Победитель шоу Холостячка-2 показал, на кого променял Злату Огневич

Андрей Задворный покзал романтическое фото с новой пассией.

Злата Огневич и Андрей Задворный составили пару на шоу Холостячка / instagram.com/holostyakstb

Украинский бизнесмен Андрей Задворный стал победителем второго сезона романтического реалити-шоу Холостячка, главной героиней которого была певица Злата Огневич.

К сожалению, к моменту показа пост-шоу о судьбе пары, влюбленные уже успели расстаться. Точнее Задворный бросил Огневич, чем вызвал много хейта в свою сторону. Сам мужчина заявил, что поступил по-честному - ушел от Златы, когда разлюбил ее, и не стал пудрить ей мозги и изображать нежные чувства.

Артистка с разбитым сердцем даже спустя год после проекта так и осталась одинокой, а вот Задворный, похоже, уже уладил свою личную жизнь.

Недавно на своей странице в Instagram он опубликовал романтический снимок с загадочной незнакомкой - пара сидит спиной к камере, и наблюдает за романтическим закатом. Фото Задворный не стал комментировать, лишь оставил эмодзи красного сердечка.

В комментариях предполагают, что на фотографии может быть дочь Андрея, другие поздравляют его с тем, что он наконец обрел свое счастье.

Андрей Задворный с новой девушкой / instagram.com/zadvornyi_andrii

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