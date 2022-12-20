Виктор Павлик признался, почему побаивается свою молодую жену

Украинский музыкант, Народный артист Украины Виктор Павлик и украинская блогерка и бизнесвумен Екатерина Репяхова недавно отметили 7 годовщину отношений.
В законном браке они с 2020 года, в 2021 году у пары родился сын Михаил. Между Виктором и Екатериной 28 лет разницы, из-за чего над ними нередко подшучивают.
И хоть сама Репяхова к этому относится с иронией, ведь горячо любит своего 56-летнего мужа, но Павлик, похоже, тоже иногда смущается от того, что взял в жены такую молодую женщину.
На своей странице в Instagram блогерка показала видеохронику ее отношений с музыкантом, а затем показала забавный разговор с мужем в сторис.
"Виктор Франкович, знаете, что мне говорит? Говорит, что я его сдам в дом престарелых. Нормально ли он вообще обо мне думает?" - рассказывает Екатерина. На что Павлик заявил: "Говорят, что в Пуще-Водице есть такой для артистов. У каждого есть свой номер, своя комнатка. Живут как у бога за пазухой, как кот в масле". Репяхова с улыбкой предупредила, что все будет зависеть от поведения Павлика: "Если не будешь делать мне нервы, будем жить долго".
Ранее Виктор Павлик показал свою 82-летнюю маму Александру Григорьевну - он вместе с полуторагодовалым сыном Мишей посетил ее в канун праздников в родной Теребовле.
Также Екатерина Репяхова, жена музыканта, заткнула рот злопыхателям, которые подкалывают супругов из-за большой разницы в возрасте, и показала, как Виктор Павлик играет мышцами на камеру.
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