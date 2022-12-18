Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок

Павлик не оставил своего ребенка на праздники в полном одиночестве даже после его смерти.

Виктор Павлик с сыном Павлом / instagram.com/viktorpavlik

Украинский музыкант, Народный артист Украины Виктор Павлик в августе 2020 года потерял сына - 21-летний Павел Павлик умер в хосписе после двухлетней борьбы с раком позвоночника.

Потеря ребенка, который так храбро противостоял болезни, но все же проиграл сражение, для музыканта была очень тяжелой.

О смерти Паши Павлик предпочитает много не говорить, однако на его странице в Instagram время от времени появляются посты, посвященные покойному сыну. На днях артист посетил его могилу, и принес ему особый подарок.

Виктор Павлик приобрел небольшую, красиво украшенную новогоднюю елочку, и отвез ее на могилу сына. В канун праздников, когда люди испытывают потребность больше времени проводить с близкими, горечь утраты ощущается еще сильнее.

Артист показал фото надгробного камня Павла - белый монолитный памятник с черно-белым портретом молодого человека и трогательным стихом-эпитафией.

Могила Павла Павлика - сына Виктора Павлика / instagram.com/viktorpavlik

Ранее бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном - 22-летний Егор появился на нежном сэлфи с мамой.

Тем временем легендарного голливудского актера и звезду боевиков 80-х Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на Закарпатье, где он инкогнито посетил одну из местных больниц.

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