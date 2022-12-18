Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок

Украинский музыкант, Народный артист Украины Виктор Павлик в августе 2020 года потерял сына - 21-летний Павел Павлик умер в хосписе после двухлетней борьбы с раком позвоночника.
Потеря ребенка, который так храбро противостоял болезни, но все же проиграл сражение, для музыканта была очень тяжелой.
О смерти Паши Павлик предпочитает много не говорить, однако на его странице в Instagram время от времени появляются посты, посвященные покойному сыну. На днях артист посетил его могилу, и принес ему особый подарок.
Виктор Павлик приобрел небольшую, красиво украшенную новогоднюю елочку, и отвез ее на могилу сына. В канун праздников, когда люди испытывают потребность больше времени проводить с близкими, горечь утраты ощущается еще сильнее.
Артист показал фото надгробного камня Павла - белый монолитный памятник с черно-белым портретом молодого человека и трогательным стихом-эпитафией.
Ранее бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном - 22-летний Егор появился на нежном сэлфи с мамой.
Тем временем легендарного голливудского актера и звезду боевиков 80-х Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на Закарпатье, где он инкогнито посетил одну из местных больниц.
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