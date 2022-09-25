"Многие из нас умрут или вернутся калеками": Охлобыстин "мотивировал" россиян идти в военкоматы

Охлобыстин "мотивировал" россиян идти в военкоматы / скриншот

Рашистский актер, фанат путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин решил поддержать соотечестенников, которых гонят на убой в Украину.

В лучших традициях пропаганды он обратился к россиянам отметив, что большинство из них либо не вернуться домой, либо вернуться, но уже калеками.

"Пошла жара. Многие из нас умрут, многие вернутся калеками, но это ничего не меняет. Наш святой долг - оставаться настоящими мужчинами, защитниками своей Родины. Все другие варианты означают бесчестие и позорный конец. Любые оговорки не имеют смысла - ни состояние здоровья, ни переизбыток образования, ни многодетное семейство, ни религиозные убеждения. Ничего! Вообще ничего!", - не унимался Охлобыстин.

По его словам, уже не важно почему началась война.

"Будем объективны - проиграть нам просто не дадут. Ни свои, ни чужие. Либо победа, либо смерть. Такая вот единственная правда. Найдите в себе силы это принять и страх вас покинет", - разразился бредом Охлобыстин.

Опус Охлобыстина / скриншот

Ранее российский продюсер и журналист Алексей Остудин прокомментировал поведение некогда популярного актера-украинофоба Ивана Охлобыстина, который намеревался поехать воевать в Украину и заявлял, что будет всех убивать.

По мнению оппозиционера, звезде комедийного сериала "Интерны" стоит перестать "бухать".

Также сообщалось, что Иван Охлобыстин был замечен на Донбассе.

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