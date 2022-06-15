УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Надо перестать бухать": российский продюсер призвал не слушать Охлобыстина

15 июня 2022, 15:23

Охлобыстин также назвал Пугачеву главной "преградой" на эстраде.

Охлобыстин
Охлобыстин много говорит об Украине/ УНИАН

Российский продюсер и журналист Алексей Остудин прокомментировал поведение некогда популярного актера-украинофоба Ивана Охлобыстина, который намеревался поехать воевать в Украину и заявлял, что будет всех убивать.

По мнению оппозиционера, звезде комедийного сериала "Интерны" стоит перестать "бухать", рассказал он изданию "Собеседник".

"Ване нужно перестать бухать. Знаю, что он напивается, звонит нашим общим друзьям и говорит что-то вроде: какой кайф, сейчас мы скинем ядерную бомбу и все умрём, русские хотят умереть. Охлобыстина я всегда считал крайне переоценённой фигурой. То, что он говорит, нельзя произносить в приличном обществе", - говорит он.

Читайте также"Путинист" Охлобыстин вступился за Фандеру, которая вывесила украинcкий флаг

Охлобыстин также назвал Пугачеву главной "преградой" на эстраде и "крайне противоречивым символом страны", который помешал появиться тысяче других символов. Остудин на это ответил: "Слава Богу, что именно благодаря Алле не появилась эта тысяча".

Напомним, ранее известный своими враждебными и фашистскими высказываниями российский актер и фанат путинского режима Иван Охлобыстин, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", неожиданно поддержал свою коллегу Оксану Фандеру, вывесившую на балконе флаг Украины.

Иван Охлобыстин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:37

Как правильно чистить молодую картошку – 5 советов каждой хозяйке

15:32

Резников к полякам: если Украина с вашей помощью не остановит русских, то русские придут к вамВидео

15:32

Оккупанты обстреляли Николаев: попали в дом, много раненыхВидео

15:29

Нырнул в туалет: на Закарпатье пограничники взяли в поезде уклониста, пытавшегося сбежать в Словакию

15:23

"Надо перестать бухать": российский продюсер призвал не слушать Охлобыстина

Реклама
15:18

ВСУ перешли в контратаку вблизи Изюма и освободили несколько сел - депутат горсоветаВидео

14:58

Роднянский свернул бизнес в России и готовит новые проекты для Украины

14:54

Украинцам придется продолжать переговоры с Россией: Макрон сделал неоднозначное заявлениеВидео

14:51

Вой гегемона: почему в России вовсю готовятся к последствиям ядерного ударамнение

14:28

Ходите и оглядывайтесь: в Мариуполе партизаны начали бороться с оккупантамиВидео

13:57

"Рамштайн-3": НАТО предоставит Украине тяжелое вооружение и переведет ВСУ на оружие АльянсаВидео

13:47

Шольц может передать Украине меньше РСЗО Mars II, чем обещал - СМИВидео

13:47

Русские прокладывают путь мертвыми телами своих солдат: мэр Северодонецка рассказал о боях в городе

13:46

Ни слова о войне: Тодоренко сделала ретроспективу своего года в фото

13:25

Слышно было на весь Крым: в Симферополе прогремел мощный взрыв

13:22

Десантники РФ отказываются идти в наступление: ВСУ устроили им ад на трассе Бахмут - ЛисичанскВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 июня 2022: Львам – осуществление мечты, Весам – деньги, Стрельцам – соблазны

12:52

Шел на захват Гостомеля и городов Харьковщины и Луганщины: ликвидирован полковник-пропагандист из РФ

12:44

Запад проявляет свою слабость перед Россией, избегая войны - КачиньскийВидео

12:31

Адольфа назвали Адидасом: Кадырову подарили собаку, украденную у украинского воина из Азовстали

Реклама
12:26

Так выглядят настоящие монстры: Ефросинина показала российских "освободителей"

12:07

Украина хочет договориться с США о поставках газа по ленд-лизу - Foreign PolicyВидео

12:05

Мечтательный Медведев усомнился в будущем существовании УкраиныВидео

11:49

Шольц боялся "раздражать" Путина, поэтому не национализировал Gazprom Germania – BloombergВидео

11:42

Россия надрывает пупок в Украине и уже не ждет побед к сакральным датаммнение

11:28

Волонтер из Чернигова: Украина определила, кто поедет на "Мисс Вселенная 2022"

11:20

Шольц несет ответственность за смерти украинцев в войне против РФ - АрестовичВидео

11:17

Легенда обороны Ирпеня: 28-летний защитник Украины двумя выстрелами из РПГ остановил полсотни враговВидео

11:13

НАТО должно вмешаться в войну в Украине, иначе ее не завершить – экс-командующий силами Альянса в ЕвропеВидео

10:54

Гороскоп Таро на июль 2022: Весам - зависть, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - невероятная удачаВидео

10:51

В Латвии обходят санкции против РФ и Беларуси: компании подделывают договорыВидео

10:27

Армия РФ теряет силы: Путин может объявить всеобщую мобилизацию и взять "паузу" в войне – BloombergВидео

10:07

На Луганщине ВСУ сдерживают россиян сразу с трех сторон, много раненых в Лисичанске - ГайдайФотоВидео

09:52

Войска РФ контролируют большую часть Северодонецка, но у них есть проблема – разведка Британии

09:51

Военные с украинскими корнями пропадают без вести: ФСБ проводит чистки в армии РФ

09:40

На Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине – CNNВидео

09:18

Смерть Путина – не панацея: почему его преемник продолжит войну в Украинемнение

08:57

Эстонский военный покинул службу в НАТО и за собственные средства обучает украинских бойцовВидео

08:50

Украинские воины сбили из ПЗРК вражеский вертолет на Юге: всего уничтожили 62 единицы техникиВидео

08:47

"Ох, Настя, с головкой совсем плохо!": Волочкова шокировала экстремальным шпагатом на балконе

Реклама
08:38

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2022: Близнецам – удачные совпадения, Львам – семейные проблемыВидео

08:07

ВСУ отбили наступление оккупантов на трех направлениях фронта – ГенштабВидео

07:52

Россию могли спровоцировать на войну: Папа Римский нашел "оправдание" действиям Путина в Украине

07:15

Ночью оккупанты накрыли "Ураганами" город в Днепропетровской области: есть погибшие

06:45

Украине нужно больше тяжелого оружия: генсек НАТО призвал наращивать поставкиВидео

06:35

"Тайвань-наш" и игры Си Цзиньпина: начнется ли третья мировая войнамнение

05:40

Самая вкусная молодая картошка с хрустящей корочкой: восхитительный рецептВидео

05:22

Не только оружие: военный эксперт объяснил, чего не хватает ВСУ для успешного контрнаступленияВидео

05:05

"Лифчики - пережитки прошлого": жену Сергея Бабкина подкололи за фото без белья

04:50

"Забрали абсолютно все": в поезде обокрали известного украинского музыканта

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять