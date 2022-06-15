"Надо перестать бухать": российский продюсер призвал не слушать Охлобыстина

Охлобыстин много говорит об Украине/ УНИАН

Российский продюсер и журналист Алексей Остудин прокомментировал поведение некогда популярного актера-украинофоба Ивана Охлобыстина, который намеревался поехать воевать в Украину и заявлял, что будет всех убивать.

По мнению оппозиционера, звезде комедийного сериала "Интерны" стоит перестать "бухать", рассказал он изданию "Собеседник".

"Ване нужно перестать бухать. Знаю, что он напивается, звонит нашим общим друзьям и говорит что-то вроде: какой кайф, сейчас мы скинем ядерную бомбу и все умрём, русские хотят умереть. Охлобыстина я всегда считал крайне переоценённой фигурой. То, что он говорит, нельзя произносить в приличном обществе", - говорит он.

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Охлобыстин также назвал Пугачеву главной "преградой" на эстраде и "крайне противоречивым символом страны", который помешал появиться тысяче других символов. Остудин на это ответил: "Слава Богу, что именно благодаря Алле не появилась эта тысяча".

Напомним, ранее известный своими враждебными и фашистскими высказываниями российский актер и фанат путинского режима Иван Охлобыстин, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", неожиданно поддержал свою коллегу Оксану Фандеру, вывесившую на балконе флаг Украины.