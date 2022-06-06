"Путинист" Охлобыстин вступился за Фандеру, которая вывесила украинcкий флаг

Охлобыстин явный приверженец "русского мира"/ УНИАН

Известный своими враждебными и фашистскими высказываниями российский актер и фанат путинского режима Иван Охлобыстин, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", неожиданно поддержал свою коллегу Оксану Фандеру, вывесившую на балконе флаг Украины.

Как написал он в своем блоге Yandex Zen, актрису Фандеру нужно оставить в покое. По его словам, каждый якобы имеет право на ошибку.

"Вы все знаете мое отношение к происходящему в Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех", – заявил он.

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Напомним, иметь в россии свое мнение и продолжать отстаивать правду - тяжело. Доказательством тому является недавняя история, в которую попала российская актриса Оксана Фандера, которая на собственном балконе вывесила украинский флаг, негласно поддержав Украину в кровавой войне, развязанной путиным.

Актриса сделала новую публикацию, где поведала, что ее текст и фото неверно поняли. Она также закрыла комментарии под своим постом.