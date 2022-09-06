Путинист и украинофоб Охлобыстин засветился в непризнанном "ДНР"

Иван Охлобыстин приехал в оккупированный Донецк / УНИАН

Рашистский актер, фанат путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин решил посетить оккупированный Донецк.

Актер был замечен в военной форме с нашивкой "ДНР" в компании одного из рашистских пропагандистов.

Однако визит, вероятно, всего лишь докторский. После громких заявлений Охлобыстина о том, что он готов хватать оружие и воевать против Украины, он заметно "сдулся".

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На фронт , очевидно, никто не торопится, а вот в удовольствии покрасоваться своей лжесмелостью в интернете Охлобыстин себе не смог.

Похоже, это и есть проявление того самого открытого русского космоса, воплощением которого назвали Охлобыстина пропагандисты.

Иван Охлобыстин приехал в оккупированный Донецк / t.me/akimapachev

Ранее Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал редкие фото своей внебрачной малышки-дочери, рожденной от известной грузинской певицы.

Также стало известно, что российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич был включен в РФ в список "иноагентов".

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