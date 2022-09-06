Путинист и украинофоб Охлобыстин засветился в непризнанном "ДНР"

Теряющий популярность актер решил поторговать лицом в оккупированном городе.
Рашистский актер, фанат путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин решил посетить оккупированный Донецк.
Актер был замечен в военной форме с нашивкой "ДНР" в компании одного из рашистских пропагандистов.
Однако визит, вероятно, всего лишь докторский. После громких заявлений Охлобыстина о том, что он готов хватать оружие и воевать против Украины, он заметно "сдулся".
На фронт , очевидно, никто не торопится, а вот в удовольствии покрасоваться своей лжесмелостью в интернете Охлобыстин себе не смог.
Похоже, это и есть проявление того самого открытого русского космоса, воплощением которого назвали Охлобыстина пропагандисты.
Ранее Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал редкие фото своей внебрачной малышки-дочери, рожденной от известной грузинской певицы.
Также стало известно, что российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич был включен в РФ в список "иноагентов".
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