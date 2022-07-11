Охлобыстин извинился перед Макаревичем

Охлобыстин в очередной раз выступил с заявлением / УНИАН

Некогда популярный актер-украинофоб Иван Охлобыстин, который намеревался поехать воевать в Украину и заявлял, что будет всех убивать, неожиданно решил покаяться перед музыкантом Андреем Макаревичем, который поддержал Украину в войне с россией.

Охлобыстин говорит, что с некоторыми артистами ему удалось установить нейтральные отношения, после аннексии Крыма и военного вторжения россии в Украину. По его словам, с кем-то даже пришлось поругаться. Например, с Андреем Макаревичем, который в последнее говорит правду о россиянах и убийствах украинских граждан.

"К сожалению, я успел нахамить Макаревичу, но позже извинился. Политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял. И ради Макаревича "до", я готов терпеть Макаревича "после". Такая же история с Борисом Гребенщиковым, Артемом Троицким, Юрием Шевчуком и Земфирой. Я их всех любил и продолжаю любить "до", бесконечно печально, что их уже не будет со мной "после". Разве что для Земфиры все-таки сделаю исключение. Она женщина. Перед женщинами я бессилен", — размышляет о своих отношениях с коллегами сказал Охлобыстин.

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Напомним, ранее известный своими враждебными и фашистскими высказываниями российский актер и фанат путинского режима Иван Охлобыстин, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", неожиданно поддержал свою коллегу Оксану Фандеру, вывесившую на балконе флаг Украины.