"Мне говорят стать на колени и облизать туфли власти": Назаров поглумился над "патриотами"-россиянами

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Назаров, который пылко поддержал Украину в войне против РФ и эмигрировавший после объявления ему бойкота, в стихотворной форме поставил на место "патриотов", которые призывают его вернуться. Видео появилось на YouTube-канале актера.
Звезда известного ситкома "Кухня" в стихотворении признался, что ему предлагали вернуться, тихо доживать годы на даче и не высказываться против кровавого террористического режима Путина.
"Покайся, стань на гордые колени,
Стремясь у власти туфли облизать.
Прости всех тех, кто предал твое мнение,
И не забудь друзей своих предать.
Пожив в грязи и нищем унижении,
Вославь войну, простите, "СВО"", – продекламировал на камеру актер.
Судя по всему, некие представители властей страны-агрессора РФ "разрешили" ему вернуться на родину без болезненных последствий – если он признает, что "без Путина не будет России".
Напомним, ранее Дмитрий Назаров, который был уволен за откровенную критику путинской власти из МХТ имени Чехова и продолжает писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в РФ, неожиданно высказался по поводу донатов на ЗСУ. Об этом он сообщил в одном из своих интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".
Так, по словам Назарова, ему часто пишут в Инстаграм по поводу донатов на украинскую армию. На что актер ответил, что он на это пойти не может.
Также стало известно о том, что актеру откровенно угрожают расправой. Так, Дмитрий Назаров признался, что за последние два месяца получил массу гневных сообщений. В некоторых письмах ему откровенно желают смерти.
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