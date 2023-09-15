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"Мне говорят стать на колени и облизать туфли власти": Назаров поглумился над "патриотами"-россиянами

Дмитрий Видоменко
15 сентября 2023, 09:19 обновлено 15 сентября, 09:21
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Актер Дмитрий Назаров, поддержавший Украину в войне против страны-агрессора РФ, и эмигрировавший, поставил на место "патриотов".
Назаров, Россия
Звезда известного ситкома "Кухня" Дмитрий Назаров разразился новым стихом / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншоты

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Назаров, который пылко поддержал Украину в войне против РФ и эмигрировавший после объявления ему бойкота, в стихотворной форме поставил на место "патриотов", которые призывают его вернуться. Видео появилось на YouTube-канале актера.

Звезда известного ситкома "Кухня" в стихотворении признался, что ему предлагали вернуться, тихо доживать годы на даче и не высказываться против кровавого террористического режима Путина.

"Покайся, стань на гордые колени,

Стремясь у власти туфли облизать.

Прости всех тех, кто предал твое мнение,

И не забудь друзей своих предать.

Пожив в грязи и нищем унижении,

Вославь войну, простите, "СВО"", – продекламировал на камеру актер.

Судя по всему, некие представители властей страны-агрессора РФ "разрешили" ему вернуться на родину без болезненных последствий – если он признает, что "без Путина не будет России".

Напомним, ранее Дмитрий Назаров, который был уволен за откровенную критику путинской власти из МХТ имени Чехова и продолжает писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в РФ, неожиданно высказался по поводу донатов на ЗСУ. Об этом он сообщил в одном из своих интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Так, по словам Назарова, ему часто пишут в Инстаграм по поводу донатов на украинскую армию. На что актер ответил, что он на это пойти не может.

Также стало известно о том, что актеру откровенно угрожают расправой. Так, Дмитрий Назаров признался, что за последние два месяца получил массу гневных сообщений. В некоторых письмах ему откровенно желают смерти.

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