"Какая гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадил неадекватного Охлобыстина

Фанат террориста Путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин в прошлом году выступил с пропагандисткой речью на российском концерте, посвященному аннексии новых украинских территорий.
Актер Дмитрий Назаров, который был в приятельских отношениях с Иваном Охлобыстиным, шокирован таким поступком, пишут росСМИ.
"Мы с ним снимались, много общались, все время были рука об руку, обменивались всем-всем-всем. И для меня было огромным удивлением увидеть… Для меня был шок. Я открыл рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ты чего?! Какая гойда, Ваня? Одумайся! Да, это шок", - заявил Назаров.
Напомним, ранее Охлобыстин назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.
Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.
"Он не в курсе. Хотя кто-кто, а он пойдет первым, если позовут", – заявил артист.
Также сообщалось, что известный своими враждебными и фашистскими высказываниями российский актер и фанат путинского режима Иван Охлобыстин, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", неожиданно поддержал свою коллегу Оксану Фандеру, вывесившую на балконе флаг Украины.
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