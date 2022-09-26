Свихнувшийся "путинист" Охлобыстин назвал коллег, которые поедут убивать украинцев

Иван Охлобыстин / УНИАН

Рашистский актер, фанат путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.

Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.

"Он не в курсе. Хотя кто-кто, а он пойдет первым, если позовут", – заявил артист.

Пойдет ли сам Охлобыстин убивать пока неизвестно. Хотя, ему в числе первых стоит наведаться в Украину, там его встретят, как надо.

Напомним, ранее Охлобыстин решил поддержать соотечественников, которых гонят на убой в Украину.

В лучших традициях пропаганды он обратился к россиянам отметив, что большинство из них либо не вернуться домой, либо вернуться, но уже калеками.

"Пошла жара. Многие из нас умрут, многие вернутся калеками, но это ничего не меняет. Наш святой долг - оставаться настоящими мужчинами, защитниками своей Родины. Все другие варианты означают бесчестие и позорный конец. Любые оговорки не имеют смысла - ни состояние здоровья, ни переизбыток образования, ни многодетное семейство, ни религиозные убеждения. Ничего! Вообще ничего!", - не унимался Охлобыстин.

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