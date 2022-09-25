Младшая дочь Ольги Сумской рассказала, как Тоня Паперная сбегала из дома в Москву

Анна Борисюк была очень близка со старшей сестрой, и расставание из-за войны сильно ранит ее.
19-летняя Анна Борисюк, начинающая актриса и дочь Ольги Сумской и Юрия Борисюка, редко дает интервью, но для ЖВЛ рассказала, что чувствует из-за отсутствия в ее жизни молчуньи-сестры, Антонины Паперной, проживающей в Москве с семьей.
Аня не скрывает, что старшая сестра занимает важное место в ее жизни. Они вместе жили в одной комнате, и маленькая девочка восхищалась успехами Тони в искусстве.
Отъезд Паперной в Москву на учебу (Анне тогда было всего 9 лет) стал для младшей дочери Сумской настоящей трагедией.
"Было очень больно прощаться с ней. Понимая, что все. Дальше ты сама. Я помню, как я выбегала тогда на улицу, когда она улетала утром в Москву. Я выбегала в пижаме: "Тоня, оставайся!" А она: "Не хочу ", - с горькой улыбкой вспоминает Борисюк.
Сейчас Паперная отстранилась от родных, которые живут в Украине. Она молчит о войне, а ее муж-москвич косвенно поддерживает войну на родине супруги. Анна сожалеет об этом, ведь ей очень не хватает поддержки старшей сестры. "Сейчас не хватает ее внимания, какого-нибудь теплого слова. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить. Помогать друг другу. И радоваться, как минимум", - рассказывает Борисюк-младшая.
Ранее Ольга Сумская рассказала, почему отказывается оправдываться за молчунью-дочь, которая решила остаться в стране-агрессоре. Актриса устала быть жертвой хейта за то, в чем сама не виновата.
И пока ее мама страдает от нападок, Паперная спокойно живет прежней жизнью. К примеру недавно она посетила с мужем красную дорожку московской кинопремьеры.
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