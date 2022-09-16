Мокрая, без белья и на корточках: "российская" дочь Ольги Сумской нарушила молчание

Тоня Паперная нарушила молчание после 7 месяцев войны / instagram.com/olgasumska

Украинская актриса, дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, Антонина Паперная с самого начала полномасштабной войны в Украине хранит молчание об ужасах, которые творятся на ее родине. Сама Паперная с двумя детьми и мужем, российским актером Владимиром Яглычем, продолжает жить в РФ.

Не желая принимать чью-либо сторону и прикрываясь страхом быть наказанной за вольнодумие, актриса-молчунья перестала вести страницы в социальных сетях, скрыв их от посторонних.

И вот, через 7 месяцев после того, как РФ необоснованно напала на Украину, Паперная "заговорила". На ее странице в Instagram появилась серия фотоснимков в жанре художественной эротики.

В кадре мокрая Паперная сидит на корточках вполоборота к камере. Из одежды на ней лишь юбка. На коже угадываются следы от бюстгальтера, а голую грудь она прикрыла рукой.

Что значит этот перфоманс, актриса уточнять не стала. Фотосессию она оставила без каких-либо ремарок, а комментарии в социальных сетях тщательно подчищает, оставляя лишь комплименты.

Тоня Паперная нарушила молчание после 7 месяцев войны / instagram.com/tony__pepper

Ранее Ольга Сумская рассказала, почему отказывается оправдываться за молчунью-дочь, которая решила остаться в стране-агрессоре. Актриса устала быть жертвой хейта за то, в чем сама не виновата.

И пока ее мама страдает от нападок, Паперная спокойно живет прежней жизнью. К примеру недавно она посетила с мужем красную дорожку московской кинопремьеры.

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