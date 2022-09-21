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Московский зять Ольги Сумской нарушил молчание следом за Тоней Паперной

21 сентября 2022, 16:10

Владимир Яглыч публично поддержал погибшего актера-путиниста. Трагедия на родине жены не была удостоена им даже сочувствия.

Владимир Яглыч и Тоня Паперная
Владимир Яглыч высказался о смерти Сергея Пускепалиса / instagram.com/yaglych

Российский актер Владимир Яглыч является зятем украинской актрисы и Народной артистки Украины Ольги Сумской, и мужем ее старшей дочери - Антонины Паперной. Пара актеров живет в РФ и с начала полномасштабной войны в Украине предпочитают трусливо молчать.

По крайней мере страхом перед властями страны-агрессора оправдывала их молчание Ольга Сумская. Паперная и Яглыч ранее активно вели страницы в социальных сетях, а сейчас редко появляются в онлайне.

Однако недавно семейка молчунов вдруг решила поговорить. Правда, ничего умного ни один, ни другой не выдали. И если Паперная просто показала эротическую фотосессию, тщательно подтирая комментарии, то пост российского актера в Instagram можно расценить, как одобрение войны в Украине, на родине его жены.

Так Яглыч назвал настоящим мужчиной и хорошим человеком актера Сергея Пускепалиса - человека, который не просто поддерживал войну в Украине и признавал "ДНР" и "ЛНР". Он разбился в ДТП во время перевозки гуманитарной помощи российским боевикам.

Зять Сумской опубликовал его фотографию с подписью: "Погиб Сергей Пускепалис. Хороший человек ,прекрасный актёр и настоящий мужчина". Это - его второй пост в соцсетях с 24 февраля. До этого он поздравлял подписчиков с 9 мая.

Ранее Ольга Сумская рассказала, почему отказывается оправдываться за молчунью-дочь, которая решила остаться в стране-агрессоре. Актриса устала быть жертвой хейта за то, в чем сама не виновата.

И пока ее мама страдает от нападок, Паперная спокойно живет прежней жизнью. К примеру недавно она посетила с мужем красную дорожку московской кинопремьеры.

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