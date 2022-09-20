Сергей Пускепалис вез помощь для террористов

В России погиб актер и режиссёр Сергей Пускепалис. Он попал в ДТП в Ярославской области.

Авария произошла в Ростовском районе. По предварительным данным, в аварии погибли пассажир и водитель "Форда Транзит".

"Предположительно, Пускепалис вёз одежду для солдат и гумпомощь в Москву, откуда машина уже отправилась бы в его любимую "ДНР", - сообщает Телеграмм-канал ЧТД.

Сергею Пускепалису было 56 лет. Пускепалис снимался в фильмах "Как я провёл этим летом", "Метро", "Ледокол". "Шифр" и многих других

Отметим, что ранее украинская актриса Ирина Мохова, которая переехала жить к своему мужу в Россию, стала на сторону украинского врага и убийцы, России.

Как рассказал ее муж Александр Мохов изданию "Комсомольская правда", в Украине остались родственники предательницы и они всячески пытаются забрать ее себе.

"Мы с моей женой за нашу страну. Они - за свою. Но мы умные люди, есть взаимопонимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Это наша семья. Все остальное не первостепенно. Для меня Украина как вторая родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я большой патриот своей страны. Я безумно люблю Россию. И моей жене, которая тоже стала россиянкой, очень нравится Россия", - говорит любитель русского мира.

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