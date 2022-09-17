Еще одна украинская певица встала на сторону России

Ирина Мохова с ее муж

Украинская актриса Ирина Мохова, которая переехала жить к своему мужу в Россию, стала на сторону украинского врага и убийцы, России.

Как рассказал ее муж Александр Мохов изданию "Комсомольская правда", в Украине остались родственники предательницы и они всячески пытаются забрать ее себе.

"Мы с моей женой за нашу страну. Они - за свою. Но мы умные люди, есть взаимопонимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Это наша семья. Все остальное не первостепенно. Для меня Украина как вторая родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я большой патриот своей страны. Я безумно люблю Россию. И моей жене, которая тоже стала россиянкой, очень нравится Россия", - говорит любитель русского мира.

Однако, по его словам, в Украине остались папа, мама, сестры актрисы.

"А как от этого отречься? Я не влезаю в политику государства, но я очень хочу, чтобы поскорее закончилось кровопролитие. Напишите правду - мы не против России и не против Украины. Мы за любовь и мир", - говорит российский актер, несмотря на то, что россияне сотворили геноцид.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала в интервью Алине Дротюк, что только один актер Дмитрий Белякин решился выразить соболезнования Дарье. "Равно один человек. Один актер российский позвонил. Белякин. Он где-то на третий день войны позвонил и очень долго молчал", – поделилась звезда.

Российский актер с трудом подбирал слова, но все же сказал, что ему стыдно. "Я сказала: "Если не знаешь, тогда не говори". После этого больше никто. И даже бывший", – добавила она, упомянув своего бывшего парня из РФ Илью Денискина.

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