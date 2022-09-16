Актриса Петрожицкая назвала российского актера, который поддержал ее

Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya/

Хороших россиян нет и только лишь один человек поддержал украинскую актрису Дарью Петрожицую после начала военного вторжения России в Украину.

Об этом она рассказала в интервью Алине Дротюк. По словам актрисы, только один актер Дмитрий Белякин решился выразить соболезнования Дарье. "Равно один человек. Один актер российский позвонил. Белякин. Он где-то на третий день войны позвонил и очень долго молчал", – поделилась звезда.

Российский актер с трудом подбирал слова, но все же сказал, что ему стыдно. "Я сказала: "Если не знаешь, тогда не говори". После этого больше никто. И даже бывший", – добавила она, упомянув своего бывшего парня из РФ Илью Денискина.

Напомним, ранее украинская актриса Дарья Трегубова получила престижную международную награду на 79-м Венецианском кинофестивале. По ее словам, во время церемонии, она волновалась и "говорила о важном".

"Для меня большая честь быть сегодня здесь. Потому что мы в Украине любим кино. Это наша страсть. И мы верим, что кино может изменять мир. Я горжусь быть сегодня с вами, как часть украинского кинематографа, в то время как моя Украина меняет мир", - добавила она.

По словам Трегубовой, украинские женщины сильны и несокрушимы. "Они рожают детей и спасают животных. Плетут камуфляжные сетки и собирают деньги на амуницию по всему миру. Они борются и гибнут… И это очень тяжело. Но они победят! Мы все знаем, что Украина победит. И мы вместе отметим эту победу!" - добавила она.

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