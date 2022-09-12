Даша Трегубова / Instagram

Украинская актриса Дарья Трегубова получила престижную международную награду на 79-м Венецианском кинофестивале. По ее словам, во время церемонии, она волновалась и "говорила о важном".

"Для меня большая честь быть сегодня здесь. Потому что мы в Украине любим кино. Это наша страсть. И мы верим, что кино может изменять мир. Я горжусь быть сегодня с вами, как часть украинского кинематографа, в то время как моя Украина меняет мир", - добавила она.

По словам Трегубовой, украинские женщины сильны и несокрушимы. "Они рожают детей и спасают животных. Плетут камуфляжные сетки и собирают деньги на амуницию по всему миру. Они борются и гибнут… И это очень тяжело. Но они победят! Мы все знаем, что Украина победит. И мы вместе отметим эту победу!" - добавила она.

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Отметим, что награду знаменитость получила за "бесспорный талант и чувствительность, которую она вкладывала в каждую роль".

Напомним, ранее украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал хоть и откровенная со своими подписчиками в социальных сетях, подробности личной жизни раскрывает редко. Частым "гостем" ее сторис и постов в Instagram становится лишь ее 4-летний сын Михаил.

Новым "кусочкам паззла", который фанаты артистки к общей картине ее семьи, стал ее старший брат. Кошмал встретилась с ним в кафе по случаю семейного праздника.

Фото родственника актриса показала в Instagram-сторис. На нем Анна позирует в обнимку с братом Сергеем с широкими улыбками на лицах. Он старше сестры на 6 лет, работает в сфере айти.

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