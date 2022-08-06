"Я ей говорю: "Ты сошла с ума": Сумская рассказала о своем последнем разговоре с Егоровой

Сумская рассказала о своем последнем разговоре с Егоровой/ Instagram, Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила свой последний разговор со Снежаной Егоровой, которая когда-то была ее подругой, но прекратила ею быть после выражения ею поддержки российскому диктатору Владимиру Путину и развязанной им войны против Украины.

Во время последнего разговора Сумская сказала Егоровой, что та сумасшедшая. Об этом актриса рассказала в программе "Слава+".

"Последний наш разговор, я ей рассказывала, что Киев бомбят, что мы потеряли маму и это самое ужасное. Говорю: "Ты сошла с ума? Для чего ты это пишешь? Летят бомбы". Она была тоже шокирована. Она не знала. Это, знаешь, такой тупик, когда человек уже не знает, что ответить, и просто эмоции", – вспомнила Сумская.

В то же время актриса отметила, что уже прекратила любое общение с путинисткой.

Сумская обратила внимание, что с Егоровой что-то начало происходить еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я не общаюсь после тех страшных событий, ее заявлений, ее поста в Facebook. Я ошеломлена. Всё закончилось. Она начала политическую такую деятельность свою задолго, если вы заметили. Она была в оппозиции и еще тогда", – говорит украинская актриса.

Она отмечает, что задолго до полномасштабной войны РФ против Украины мысли Егоровой еще хоть как-то можно было слушать. Однако Сумская, по ее словам, была шокирована постами путинистки в Facebook после того, как Россия вторглась на территорию нашего государства 24 февраля.

"Почему так? Это какая-то страшная метаморфоза с человеком. Я не знаю, что может произойти, чтобы так предать Украину, свою Родину", – отметила Сумская.

Напомним, бывший муж путинистки Егоровой рассказал, какие сейчас между ними отношения. Артист признался, что в скандалы между Егоровой и ее старшей дочкой он не лезет, с падчерицей отношения не поддерживает, но прекрасно представляет, что она сейчас переживает.

Ранее сообщалось, что украинский ведущий нашел идеальную пару для путинистки Егоровой, в шутку сосватав ее с музыкальным продюсером украинского происхождения Юрием Бардашем, который публично поддержал оккупантов в войне с Украиной.

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