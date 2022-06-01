Бывший муж путинистки Егоровой рассказал, какие сейчас между ними отношения: "И это лучше всего"

Антин Мухарский рассказал, какие у него отношения со Снежаной Егоровой / Коллаж

Украинский музыкант, актер, телеведущий и писатель Антин Мухарский состоял в браке с путинисткой Снежаной Егоровой с 2006 по 2015 год. в этом браке родились трое детей Андрей (2006), Иван (2012) и Арина (2010). Одной из причин развода стали разные взгляды на языковой вопрос и воспитание детей.

В интервью для Зіркового шляху Мухарский, который сперва служил в Территориальной Обороне Киева, а затем отправил на благотворительные гастроли по США, рассказал, следит ли за скандалами, которые его экс-супруга устраивает в частности с ее старшей дочерью от первого брака - ведущей Стасей Ровинской.

Артист признается: в это он не лезет, с падчерицей отношения не поддерживает, но прекрасно представляет, что она сейчас переживает. "Это родственные отношения семьи Ровинских-Егоровых. Я не вмешиваюсь в эти отношения", - говорит он.

На вопрос, говорил ли он с Егоровой о ее пропутинской позиции и ее провокативных заявлениях, Мухарский также ответил отказом, хоть и подчеркнул, что сейчас у него с бывшей женой самые лучшие отношения из всех возможных.

"Все, что я хотел, я сказал уже давно. Знаете у нас сейчас с бывшей супругой прекрасные отношения. Мы не общаемся, и это лучше всего. Я вообще блокирую все каналы. Потому что я не хочу. Я свою чашу всего этого все выпил. Пусть теперь пьет ее дочь, пьют люди, которые в этот скандал вмешиваются. Я не хочу. Не буду... Даже не очень хочу это комментировать, извините", - рассказал Мухарскй.

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Напомним, телеведущая украинского происхождения Снежана Егорова, которая ранее не единожды поддерживала политику путина, и пренебрежительно относилась к военному вторжению рф в Украину, теперь официально внесена в реестр государственных изменников.

Также мы рассказывали, что украинская телеведущая Стася Ровинская, которая является дочерью известной путинистки Снежаны Егоровой, похвасталась, что ее маленькие дети самостоятельно приняли решение разговаривать на украинском языке.

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