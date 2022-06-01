УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывший муж путинистки Егоровой рассказал, какие сейчас между ними отношения: "И это лучше всего"

1 июня 2022, 21:22

Антин Мухарский прокомментировал страсть экс-возлюбленной в скандалам.

Антин Мухарский рассказал, какие у него отношения со Снежаной Егоровой / Коллаж

Украинский музыкант, актер, телеведущий и писатель Антин Мухарский состоял в браке с путинисткой Снежаной Егоровой с 2006 по 2015 год. в этом браке родились трое детей Андрей (2006), Иван (2012) и Арина (2010). Одной из причин развода стали разные взгляды на языковой вопрос и воспитание детей.

В интервью для Зіркового шляху Мухарский, который сперва служил в Территориальной Обороне Киева, а затем отправил на благотворительные гастроли по США, рассказал, следит ли за скандалами, которые его экс-супруга устраивает в частности с ее старшей дочерью от первого брака - ведущей Стасей Ровинской.

Артист признается: в это он не лезет, с падчерицей отношения не поддерживает, но прекрасно представляет, что она сейчас переживает. "Это родственные отношения семьи Ровинских-Егоровых. Я не вмешиваюсь в эти отношения", - говорит он.

На вопрос, говорил ли он с Егоровой о ее пропутинской позиции и ее провокативных заявлениях, Мухарский также ответил отказом, хоть и подчеркнул, что сейчас у него с бывшей женой самые лучшие отношения из всех возможных.

"Все, что я хотел, я сказал уже давно. Знаете у нас сейчас с бывшей супругой прекрасные отношения. Мы не общаемся, и это лучше всего. Я вообще блокирую все каналы. Потому что я не хочу. Я свою чашу всего этого все выпил. Пусть теперь пьет ее дочь, пьют люди, которые в этот скандал вмешиваются. Я не хочу. Не буду... Даже не очень хочу это комментировать, извините", - рассказал Мухарскй.

Читайте также"Хочется кричать!": Осадчая рассказала о детях, которых оккупанты украли у родителей

Напомним, телеведущая украинского происхождения Снежана Егорова, которая ранее не единожды поддерживала политику путина, и пренебрежительно относилась к военному вторжению рф в Украину, теперь официально внесена в реестр государственных изменников.

Также мы рассказывали, что украинская телеведущая Стася Ровинская, которая является дочерью известной путинистки Снежаны Егоровой, похвасталась, что ее маленькие дети самостоятельно приняли решение разговаривать на украинском языке.

Другие новости:

шоу-бизнес Антин Мухарский Снежана Егорова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:31

"Ой, у лузі червона калина" смелый мужчина сыграл на баяне под Кремлем

21:23

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

21:22

Бывший муж путинистки Егоровой рассказал, какие сейчас между ними отношения: "И это лучше всего"

21:21

Кулеба назвал главный недостаток шестого пакета санкцийВидео

21:16

Крым вернут ВСУ: военный эксперт объяснил бесполезность переговоров с РФВидео

Реклама
20:32

На севере Херсонщины ВСУ освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов - ОВА

20:32

"Они готовятся": Арестович рассказал о планах рашистов после провала в районе ГуляйполяВидео

20:29

Байден дал добро: в Украину отправляют из США системы залпового огня HIMARSВидео

20:07

Арестович назвал главную задачу ВСУ в войне с РФВидео

19:53

"Впервые защита детей - буквальная, с оружием в руках": первая леди Украины растрогала Сеть видеоВидео

19:45

Гороскоп для Украины: что принесет полнолуние в июне каждому знаку зодиакаВидео

19:40

Путин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорили о перемириимнение

19:36

В НАТО резко высказались о ядерном шантаже Путина

19:24

Злата Огневич показала свои первые татуировки - значение защитных знаков

18:59

Россия может открыть "второй фронт" на киевском направлении - тероборона

18:51

Деньги потекут рекой: астролог назвал самые денежные дни в июнеВидео

18:48

Псу Патрону сделали собственный аккаунт в TikTokВидео

18:41

"Горячая" фаза до конца года: эксперт назвал сроки завершения войныВидео

18:12

США выделили Украине новую военную помощь: что предоставят на этот разВидео

18:05

Налетят грозы и будет заливать дождем: синоптики назвали дату мощной непогодыВидео

Реклама
17:57

"Пострадали больше 70 кадыровцев": Геращенко озвучил детали ранения главаря "ДНР" ПушилинаВидео

17:53

РФ перебросила войска и оборудует новые позиции в трех километрах от СумщиныВидео

17:21

Офицеров-рашистов "перемололи на фарш": в ВСУ показали новый груз 200 для РФФотоВидео

17:17

"Есть надежда, что освободим": мэр Северодонецка рассказал, что 20% города держат ВСУВидео

17:05

Сто дней войны с Россией – когда наступит мир и каковы шансы Украины на победумнение

16:59

Будет мощный ракетный удар и бомбардировки: астролог назвал дату ожесточенных боев в июнеВидео

16:49

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву в ее сопротивлении травле в РФ

16:28

Контрудар ВСУ на Херсонщине: в Минобороны рассказали о "частичном успехе"Видео

16:24

"Операция срывается": ВСУ удалось нарушить планы Путина по оккупации УкраиныВидео

16:09

Какому продукту грозит исчезновение из украинских супермаркетов вслед за солью - СМИ

16:04

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

15:58

Зеленский руководит обороной, используя систему Ставок - ПодолякВидео

15:45

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

15:37

"Хочется кричать!": Осадчая рассказала о детях, которых оккупанты украли у родителей

15:37

Порты на замке: что будет означать для России запрет ЕС на страхование танкеровмнение

15:32

"За отношение к войне с Украиной и Путину": на Ахеджакову напали во время спектакля

15:31

В Кремле заговорили о подготовке "финального документа" для встречи Зеленского с Путиным

15:31

В России угрожают ударить по США из-за оружия для УкраиныВидео

15:31

Гороскоп Таро на июнь 2022: Львам – исполнение желаний, Скорпионам – важные новостиВидео

15:19

Известный астролог рассказал, кого ждет опасность в июне и как привлечь удачуВидео

Реклама
15:00

Дворников пропал с Донбасса: РФ сменила командующего наступлением - NYTВидео

14:52

Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

14:39

"Еще походим голыми по квартире": Дурнев рассказал, как ужиться с родственниками под одной крышей

14:39

"Боги войны сделали это": главарь "ДНР" Пушилин ранен, а "шишка" из РФ ликвидирована - СМИВидео

14:36

Вассерман призвал нанести "болезненный удар" Пугачевой

14:33

"Нас не интересует Россия": у Зеленского опровергли фейки о подготовке удара по РФВидео

14:07

Сломать всю систему обороны РФ на Юге: Жданов объяснил, почему ВСУ важно перейти реку Ингулец

14:02

Артиллеристы разбили российскую колонну: 5 танков и 2 БМП сгорели дотлаВидео

13:59

"Не верим Зеленскому": в Кремле "пригорает" из-за поставок американских РСЗО УкраинеВидео

13:35

Есть консенсус Запада: все необходимое оружие передадут Украине – ПодолякВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять