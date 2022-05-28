"Это ей сделает больно": дочь Снежаны Егоровой назвала лучшее наказания для матери-предательницы

дочь Снежаны Егоровой назвала лучшее наказания для матери-предательницы / скриншот

Актриса и телеведущая Стася Ровинская, которая после начала войны была вынуждены выехать США, чтобы стоить новую жизнь, высказалась о своей маме - Снежане Егоровой.

В интервью журналистке Алине Доротюк она призналась, что для предательницы Украины и любительницы Путина будет мало суда в качестве наказания.

"Я так понимаю, что она уже не сможет вернуться (в Украину - ред.) и не планирует. Не знаю как с другими (предателями Украины. - ред)... здесь и суд уместен, но для нее суд это только лишний повод пропиариться", - призналась Ровинская.

Телеведущая считает, что о ее маме-рашистке просто стоит забыть.

Читайте такжеЕгорова огребла от дочери: Ровинская публично послала свою мать"Я на 100% уверена, что для нее самое худшее то, что о ней забудут. Это сделает ей больно. Когда в заголовках пишут "бывшая телеведущая" ее очень сильно цепляет. На нее просто не нужно обращать внимания", - призналась Стася.

Напомним, телеведущая украинского происхождения Снежана Егорова, которая ранее не единожды поддерживала политику путина, и пренебрежительно относилась к военному вторжению рф в Украину, теперь официально внесена в реестр государственных изменников.

Также мы рассказывали, что украинская телеведущая Стася Ровинская, которая является дочерью известной путинистки Снежаны Егоровой, похвасталась, что ее маленькие дети самостоятельно приняли решение разговаривать на украинском языке.

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