Мишина жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нездоровом похудании

Известная актриса Ксения Мишина ответила хейтерам, которые раскритиковали ее тело после похудения, при котором она "сожгла" 9 килограммов.

Ксения Мишина / коллаж фото Instagram и ua.depositphotos.com

Украинская актриса Ксения Мишина которой после четырех месяцев тяжелых тренировок в спортзале удалось серьезно поменять свое тело (она избавилась от 9 кг веса), решила показать фолловерам свежие фото. Но в ответ получила много негодующих комментариев. Актриса явно была раздосадована такой реакцией и специально оформила отповедь хейтерам в очередной Instagram-stories.

По ее словам, главное, чтобы она нравилась сама себе, а на критику посторонних людей Мишина обращать не будет.

"Некоторые комментарии вообще топчик. Возможно, у вас формируется такое мнение из-за стереотипов, что для достижения лучшей версии себя нужно постоянно страдать и издеваться над собой. Да, не всегда во всем присутствует наслаждение, но кто сказал, что это плохо?", – написала звезда сериала "Крепостная".

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Напомним, ранее известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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