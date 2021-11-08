Мешков "посватался" к Зарицкой на паркете шоу Танці з зірками

Зарицкая и Мешков устроили настоящее сватовство на паркете / Скриншот Танці з зірками

Вечером 7 ноября на канале 1+1 состоялся очередной прямой эфир шоу Танці з зірками. Солистка группы Kazka Александра Зарицкая танцевала не только с партнером по паркету - пятикратным чемпионом Украины по бальным танцам Юрием Мешковым, но и со своей бабушкой.

Пара показала необычный номер, устроив репетицию сватовства по украинским народным обычаям. Похоже, что такой номер выбрали не просто так - Зарицкая и Мешков уже давно признались, что неравнодушны друг к другу.

"Солистка группы Kazka Александра Зарицкая, ее бабушка Анастасия Алексеевна и ее подруги пришли на смотрины Юрия Мешкова", - говорится в Instagram шоу Танці з зірками.

Бабушка Александры Зарицкой одобрила выбор своей внучки.

"Красвый, статный, умный, искренний. Как бы было хорошо, чтобы они были вместе. Правнуков мне рожайте", - сказала Анастасия Алексеевна.

Реклама

Зарицкая и Мешков танцевали под песню "Горіла сосна". Судьи оценили выступление в 28 баллов.

К сожалению, несмотря на поддержку бабушки, Александра Зарицкая и Юрий Мешков выбыли из шоу Танці з зірками.

Как сообщал Главред, во время прошлого эфира Зарицкая призналась в том, что неравнодушна к Мешкову. Пара уже даже успела сходить на свидание, но они обеспокоены, что в будущем их могут ждать трудности в отношениях.

Мешков уже давно прямо говорил, что Зарицкая нравится ему как девушка.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

Читайте также: