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"Он появился очень недавно". Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вновь влюблена

4 октября 2021, 17:27
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Певица рассказала о своем таинственном бойфренде.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вновь влюблена!

О своих отношениях она рассказала Кате Осадчей в интервью для "Світського життя". На вопрос ведущей, есть ли у нее парень, певица ответила: "Он появился очень недавно. Этим отношениям еще очень мало времени, и я их берегу".

По словам Александры Зарицкой, последние серьезные отношения у нее были 1.5 года назад.

Поэтому к новому возлюбленному она относится крайне трепетно, и просит фанатов: "Держите за меня кулачки, чтобы все было классно!"

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О личности тайного мужчины Зарицкой знают лишь партнеры певицы по сцене – Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк. На вопросы Кати Осадчей музыканты ответили сдержанно: "Он реальный и мы его видели".

Пока известно, что новые отношения Александры Зарицкой развиваются очень неторопливо: видятся влюбленные редко. В основном из-за участия певицы в "Танцах со звездами".

Я успокаиваю его, что скоро все будет классно. Ну как скоро… Где-то в декабре-январе увидимся, - утешает партнера девушка.

Омрачает картину лишь страх Зарицкой перед знакомством возлюбленного со строгим отцом – такой важный вопрос певица решила отложить до тех пор, пока она не будет уверена в крепости своей пары на 100%.

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А пока она покоряет паркет на "Танцах со звездами" и сердца зрителей. К слову, устоять против чар Зарицкой не удалось и ее партнеру по танцам – Юрию Мешкову. В недавнем интервью он признался в чувствах к певице.

Автор: Anna Pidhorna
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шоу-бизнес Группа Kazka Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
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